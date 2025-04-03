Türk polisine tacizci iftirası! Berna Laçin paylaşımını sildi! Emniyet’ten açıklama...

CHP'YE YAKIN İSİMLERDEN TÜRK POLİSİNE "TACİZCİLER" İFTİRASI

Başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde provokasyonlar yaşanırken çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Bu olay sonrası CHP'ye yakın isimler iftira atarak Türk polisini hedef aldı.

BERNA LAÇİN VE FATİH ALTAYLI...

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet güçlerinin gözaltına alınan kadınları taciz ettiği iddia ederek polise "tacizci" iftirası attı. Laçin, CHP ve İmamoğlu'nu savunmak için bu kara propagandayı üstlendi.