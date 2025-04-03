MHP Lideri Bahçeli mesaisine başlıyor! Programı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. Ziyaret sonrası Bahçeli anma programına katılacak, ardından da parti genel merkezinde mesaisine başlayacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek.
MESAİSİNE YARIN BAŞLIYOR
MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirildi.