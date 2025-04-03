Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan sınır anlaşması! Türkiye’den memnuniyet mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

"ORTA ASYA'DA BARIŞA KATKI SUNACAK"

Bakanlık, üç ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında 31 Mart'ta imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirilirken, "Söz konusu anlaşmanın, Orta Asya'da barış, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

