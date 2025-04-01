Ticaret Bakanı Bolat’tan A Haber’de vatandaşlara çağrı: 2 Nisan günü alışveriş yapalım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları hedef alarak 2 Nisan'da (yarın) tüketimi durdurma ve boykot çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat "boykot çağrısı yapanlara karşı ticarette maddi kaybı olanlara tazminat davası açabileceğini" açıkladı.

"CHP '28 ŞUBATÇI' YAKLAŞIM İÇİNDE"

Rüşvet ve yolsuzluk haberlerinde gündemi değiştirerek konuyu değiştirmek ve Türkiye ekonomisini sekteye uğratmaya çalışmak. Sosyal medyada yerli markalara karşı 28 Şubat yaklaşımları ticareti durduralım garip bozguncu çabaya giriştiler. Zaten adalet mekanizması da harekete geçti. Tüketim gücünü durdurarak ekonomiye zarar vereceğiz algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Halkımız zehirli bu dile karşı dikkatli olmalılar. Ülkenin ticaret bakanlığı olarak ticareti geliştirmek bizim görevimizdir.

"2 NİSAN GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM "

Vatandaşlarımızda 2 Nisan günü adına ticaret diyelim ve bu çağrıyı bozguna uğratarak alışveriş yapmaya davet ediyorum.