MHP'li Yalçın ve Özdemir'den Türkeş'in kabrine ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İsmail Özdemir ve partililer, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile partililer, bayram namazının ardından partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasından sonra dua edildi. Yalçın, Özdemir ve partililer, ardından Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp, su döktü.