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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 21:14 Güncelleme: 30.03.2025 21:21
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi. Bakanlık İsrailli bakanın açıklamalarını 'küstahça' olarak nitelendirerek reddetti ve bu tür 'temelsiz iddiaların' İsrail hükümetinin işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivilleri katletmeye devam eden Netanyahu ve hükümetine ortaya attığı iddialar nedeniyle sert tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar | Fotoğraf: AFPİsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar | Fotoğraf: AFP

"SUÇLARI ÖRTBAS ETMENİN BİR ÇABASI"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı ve bölgede istikrarsızlığı artıran politikalarını hızlandırdığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"TÜRKİYE HAKİKATİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada ayrıca, İsrail'in propagandalarının Türkiye'nin hakikati dile getirme kararlılığını asla değiştirmeyeceği vurgulanarak, masum sivillerin haklarını savunmaya devam edileceği belirtildi.

Bakanlık, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini ve İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası! Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası! Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası!

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