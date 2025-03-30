Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Suçları örtbas etmenin bir çabası!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar | Fotoğraf: AFP

"SUÇLARI ÖRTBAS ETMENİN BİR ÇABASI"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı ve bölgede istikrarsızlığı artıran politikalarını hızlandırdığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir."