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Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 10:01 Güncelleme: 30.03.2025 10:20
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Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Asrın deprem felaketi sonrası binlerce şantiyeyle 11 ili jet hızıyla ayağa kaldıran devlet bu bayramda da yüzlerce aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Osmaniye'de yeni köy evlerinde bayramı karşılayanlar: Devletimizin gücüyle artık kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz.

Kahramanmaraşlı merkezli asrın felaketi depremlerde evleri yıkılan ve Osmaniye'nin Kazmacı köyünde yapılan köy evlerine yaklaşık 2 ay önce taşınan aileler çifte bayram yaşıyor.

Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Yeni yuvalarında birbirlerinin bayramlarını kutlayan ve evlerinin balkonunda oturarak sohbet eden depremzede kadınlar, "Devletimiz bize çifte bayram yaşattı. Yeni evimizde bayram yapmanın keyfini yaşıyoruz.

Her gün birimizin bahçesinde buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bize bu keyfi yaşatan Cumhurbaşkanımız 'Tayyip babamızdan' Allah razı olsun" dediler.

Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

"RÜZGAR ESTİĞİ ZAMAN KORKUYORDUM"

Asrın felaketinde Osmaniye'nin Kazmaca Köyü Nergizlik Mahallesi'ndeki müstakil evi yıkılan 9 çocuk 30 torun sahibi Fatma Çolak Kadıoğlu (70), şimdi yeni yuvasında komşularını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Hem bayramlaşan hem de komşuları ile keyifli anlar geçiren Kadıoğlu, "Çok güzel ev yapmışlar. Evimiz geniş ve ferah. Daha önceki evimin tavanları çinkoydu.

Rüzgar estiği zaman yıkılacak diye korkuyordum. Ama burası her anlamda mükemmel. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

Depremde tek katlı evi ağır hasar alması sonucu yıkılan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Ayşe Lök ise, hayalindeki eve devletin sayesinde kavuştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız kimseyi sokakta bırakmadı. Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı biz bu evleri göremezdik. Evimin temizliğini keyifle yapıyorum. Devletimden bir tek isteğim var.

Evimin yakınına bir ahır yapılmasını ya da yer göstermelerini istiyorum. Sütlerini sağmak için uzakta oldukları için yürümek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

KENDİMİZ YAPAMAZDIK

İki katlı evi hasar alması sonucu yıkılan 11 çocuk annesi Meryem Kundakçı da yeni yuvasından memnun. Aynı zamanda Elife ve Ayşe Lök'ün kayınvalidesi olan Meryem Kundakçı "Gelinlerimle birlikte evlerimizin aynı yerde olması çok iyi. Evleri de çok güzel yapmışlar.

Allah devletimizden razı olsun, bizi darda bırakmadı. Herkesi ev sahibi yaptı. Biz kendi gücümüzle bu evleri yapamazdık, çünkü gücümüz yetmezdi" şeklinde konuştu.

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Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun
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