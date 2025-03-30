Depremzedeler yeni yuvalarında: Tayyip babamızdan Allah razı olsun

"RÜZGAR ESTİĞİ ZAMAN KORKUYORDUM"



Asrın felaketinde Osmaniye'nin Kazmaca Köyü Nergizlik Mahallesi'ndeki müstakil evi yıkılan 9 çocuk 30 torun sahibi Fatma Çolak Kadıoğlu (70), şimdi yeni yuvasında komşularını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Hem bayramlaşan hem de komşuları ile keyifli anlar geçiren Kadıoğlu, "Çok güzel ev yapmışlar. Evimiz geniş ve ferah. Daha önceki evimin tavanları çinkoydu.

Rüzgar estiği zaman yıkılacak diye korkuyordum. Ama burası her anlamda mükemmel. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.