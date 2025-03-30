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Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.03.2025 13:37
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Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda bayram namazını kılıp, Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda bayram namazını kılıp, Mehmetçikle bayramlaştı.

Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştıBakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Çanakkale'ye giden ve yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını da beraberindeki TSK komuta kademesi ile yine Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda Mehmetçikle kıldı. Namaz sonrası Bakan Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, personelle bayramlaştı. Bakan Yaşar Güler, kahraman personelimizin bayramını kutlayarak onlara hitap etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Yaşar Güler'in telefonuyla Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli personele seslenerek, bayramlarını tebrik etti" denildi.

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Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı
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