Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlayarak, 'Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında Sıfır Atık Günü'nün, sürdürülebilir dünyanın inşasında dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
"Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı. Doğamız için, yarınlarımız için."
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