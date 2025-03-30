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Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.03.2025 13:09
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Bakan Bolat’tan Sıfır Atık Günü mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlayarak, 'Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımıTicaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında Sıfır Atık Günü'nün, sürdürülebilir dünyanın inşasında dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı. Doğamız için, yarınlarımız için."

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Bakan Bolat’tan Sıfır Atık Günü mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz Bakan Bolat’tan Sıfır Atık Günü mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz Bakan Bolat’tan Sıfır Atık Günü mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz
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