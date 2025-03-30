Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Katkı sunmayı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen proje kapsamında Sıfır Atık Günü'nün, sürdürülebilir dünyanın inşasında dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen politikalarımızla hem çevreyi korumayı hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Gelecek bugünkü tercihlerimizde saklı. Doğamız için, yarınlarımız için."