Kayseri’de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T'nin (49) saklandığı adresi belirledi.Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.