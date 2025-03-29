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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.03.2025 10:41
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Kayseri’de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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