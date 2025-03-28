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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.03.2025 04:05 Güncelleme: 28.03.2025 05:39
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İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
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