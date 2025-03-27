CHP’li Gökan Zeybek’e partililerden sert tepki: Yüzüne tükürülecek adamsın!
Yolsuzluk suçundan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e canlı yayında gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu. Bir partili, 'Yüzüne tükürülecek adam sensin. Bunların hesabını vereceksiniz' sözleriyle Zeybek’i hedef aldı.
Şaibeli kurultay iddialarının merkezindeki CHP'de bir de rüşvet ve yolsuzluk skandalı patladı.
İBB'DE YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI: 48 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ile İBB yönetimindeki isimlerin de olduğu 48 kişi tutuklandı.
CHP'Lİ GÖKHAN ZEYBEK'E PARTİLİLERDEN TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda aldı.
Yolsuzluk ve terör çetesinin başında olduğu tespit edilen İmamoğlu'nu ziyarete giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'e partililerden de tepki yağdı.
"YÜZÜ TÜKÜRÜLECEK ADAM SENSİN"
Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, cezaevi çıkışı partililerin tepkisiyle karşılaştı.
"CHP ESİR ALINMIŞ DURUMDA"
Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.
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