Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk girdabının gölgesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

CHP'li heyet aynı zamanda tutuklu olan başkanları da ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nda bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.