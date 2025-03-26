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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 16:24 Güncelleme: 26.03.2025 16:38
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nde üçüncü günü. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’ye giderek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluk girdabının gölgesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

CHP'li heyet aynı zamanda tutuklu olan başkanları da ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nda bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

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