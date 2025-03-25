Minik sınıf başkanı vaat sözünü tuttu! Bakan Tekin'den okula ziyaret
Bursa’da 4’üncü sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya (10), sınıf başkanı seçilirse okula Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i getireceğini vadetti. Başkan seçilen Küçükkaya’yı kırmayıp okulda ziyaret eden Bakan Tekin, “Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin ise açıklamalarda bulundu.
Bir dizi program için Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kentteki ilk durağı, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu oldu.
Arkadaşlarına, başkanlık seçimlerini kazanırsa Milli Eğitim Bakanını okula getireceği sözünü veren 4-B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya'yı ziyaret eden Bakan Tekin, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Seçim vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Beril de karşısında Bakan Tekin'i görünce, mutluluğunu gizleyemedi.
GÜLÜMSETEN DİYALOG
"Biri dedi ki, okul temsilcisi seçilirse Bakan gelecek okula. Kim dedi" diye soran Bakan Tekin'e, Beril Küçükkaya heyecanla 'Ben' diye yanıt verdi. Bakan Tekin, "Sen neyine güvendin de böyle bir şey söyledin. Kimi getirecektin. Biz de duyduk çocuğumuzu mutlu edelim dedik" diye konuştu.
Beril Küçükkaya da "Arkadaşlarımıza söz verdiğim gibi Sayın Bakanımızı getirdim" derken, Bakan Yusuf Tekin de sınıftakilere, "Siz Beril'i seçtiniz mi? Yani inandınız beni getireceğine" dedi. Tekin, Küçükkaya'yı "Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin" diyerek tebrik etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin ise açıklamalarda bulundu. Tekin'in açıklamaları şöyle: Bir eğitimci olarak mevzuya bakmam lazım. Eğitimci olarak okullarımızda eğitim öğretimin aksatılmasından rahatsızım. Eğitim öğretimin aksamaması için tedbirler alacağımızı açıkladım. İnsanların vazgeçilemez ve devredilemez hakları vardır. Eğitim öğretim hakkı da anayasamızda güvence altına alınmış bir haktır. Sendikalar da anayasamızda güvence altına alınmıştır. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanabilir, kullanmalılar. Bir eğitimci, bir Milli Eğitim Bakanı olarak bunu destekliyorum. İnsanların başkalarının temel hak ve hürriyetlerini ellerinden almaması gerekiyor. Bana hiç kimse 'sendika hakkımı kullanıyorum, okula gelmeyeceğim' diyemez. Bu başkasının temel hak ve hürriyetinin elinden alınmasıdır. Bu kanunlara aykırı bir davranıştır. Bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen kim varsa bunun yaptırımlarına da katlanmakla mükelleftir. Bu konuda gerekli adli ve idari mekanizmaları işeyerek uygulayacağız. Temel ve hak ve hürriyetlerini, sendikal haklarını kullanabilirler, fakat başkalarının haklarının ihlal edilmemesi gerekir. Başkalarının hakkını sınırlandırmadan kullanılmalı. Bireysel özgürlükler başkasına zarar veriyorsa bu doğru değildir"
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler