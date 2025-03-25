Minik sınıf başkanı vaat sözünü tuttu! Bakan Tekin’den okula ziyaret

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Arkadaşlarına, başkanlık seçimlerini kazanırsa Milli Eğitim Bakanını okula getireceği sözünü veren 4-B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya'yı ziyaret eden Bakan Tekin, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Seçim vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Beril de karşısında Bakan Tekin'i görünce, mutluluğunu gizleyemedi.

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"Biri dedi ki, okul temsilcisi seçilirse Bakan gelecek okula. Kim dedi" diye soran Bakan Tekin'e, Beril Küçükkaya heyecanla 'Ben' diye yanıt verdi. Bakan Tekin, "Sen neyine güvendin de böyle bir şey söyledin. Kimi getirecektin. Biz de duyduk çocuğumuzu mutlu edelim dedik" diye konuştu.

Beril Küçükkaya da "Arkadaşlarımıza söz verdiğim gibi Sayın Bakanımızı getirdim" derken, Bakan Yusuf Tekin de sınıftakilere, "Siz Beril'i seçtiniz mi? Yani inandınız beni getireceğine" dedi. Tekin, Küçükkaya'yı "Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin" diyerek tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin ise açıklamalarda bulundu. Tekin'in açıklamaları şöyle: Bir eğitimci olarak mevzuya bakmam lazım. Eğitimci olarak okullarımızda eğitim öğretimin aksatılmasından rahatsızım. Eğitim öğretimin aksamaması için tedbirler alacağımızı açıkladım. İnsanların vazgeçilemez ve devredilemez hakları vardır. Eğitim öğretim hakkı da anayasamızda güvence altına alınmış bir haktır. Sendikalar da anayasamızda güvence altına alınmıştır. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanabilir, kullanmalılar. Bir eğitimci, bir Milli Eğitim Bakanı olarak bunu destekliyorum. İnsanların başkalarının temel hak ve hürriyetlerini ellerinden almaması gerekiyor. Bana hiç kimse 'sendika hakkımı kullanıyorum, okula gelmeyeceğim' diyemez. Bu başkasının temel hak ve hürriyetinin elinden alınmasıdır. Bu kanunlara aykırı bir davranıştır. Bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen kim varsa bunun yaptırımlarına da katlanmakla mükelleftir. Bu konuda gerekli adli ve idari mekanizmaları işeyerek uygulayacağız. Temel ve hak ve hürriyetlerini, sendikal haklarını kullanabilirler, fakat başkalarının haklarının ihlal edilmemesi gerekir. Başkalarının hakkını sınırlandırmadan kullanılmalı. Bireysel özgürlükler başkasına zarar veriyorsa bu doğru değildir"

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