İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI OLACAK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.