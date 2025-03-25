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İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.03.2025 20:57
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İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI OLACAK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

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İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak İstanbul Valiliğinden metro kararı! Bazı duraklar kapatılacak
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