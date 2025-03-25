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2 kişi can vermişti! Konya'daki bina faciasında suçlular için istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.03.2025 21:14 Güncelleme: 25.03.2025 21:20
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2 kişi can vermişti! Konya’daki bina faciasında suçlular için istenen ceza belli oldu

Konya’da Ocak ayında 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi ile 2 kişi hayatını kaybetmişti. Faciaya ilişkin iddianame hazırlandı. Buna göre müteahhidin ve binanın altında bulunan dükkan sahibi ve işletmecilerin de aralarında olduğu 10 sanıktan 4'ünün 22 yıl 6 aya kadar, 6'sının da 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da, 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müteahhidin ve binanın altında bulunan dükkan sahibi ve işletmecilerin de aralarında olduğu 10 sanıktan 4'ünün 22 yıl 6 aya kadar, 6'sının da 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Bilirkişi raporu, ifade tutanakları, olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarının yer aldığı iddianamede, Taşoluk Apartmanı'nın müteahhidinin Adnan T, mimari proje müellifinin Müjgan D, statik proje müellifinin ise inşaat mühendisi Mustafa D. olduğu tespitine yer verildi.

1994'TE YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ VERİLMEMİŞ!

1994 yılında inşa sırasında belediye görevlilerince yerinde kontrol yapıldığı ve eksikler nedeniyle yapı kullanım izin belgesi verilmediği belirtilen iddianamede, "Ardından yapı müteahhidinin müracaatı üzerine Konya İnşaat Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilen inşaat mühendisleri Mustafa C. ve İsmail Hakkı E. tarafından bodrum katta yapılan 30 santimetrelik imalatın emniyetli olduğunu belirtir rapor sunulduğu, bu rapor üzerine belediye yetkililerince yeniden kontrole gidildiği ve yapı kullanım izin belgesinin verildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

YANLIŞ TUĞLA KULLANIMI FACİAYA NEDEN OLDU

Yapının uygulama yıllarında TS 705 standardına uygun tuğla üretiminin yeterince olmamasının binanın yıkılmasına sebep olarak gösterilebileceği, ancak yapılan analizler sonucunda binanın yıkılmasına asıl sebebin, taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Şüphelilerden Adnan T'nin, binanın yapım aşamasında gerekli dikkat ve özeni göstermediği, düşük kalite malzeme kullandığı, binanın çökmesinde etkili ve kusurlu olduğu değerlendirmesiyle, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Mimar Müjgan D. hakkında, "uygulama sırasında boşluk oranı uygun olmayan düşey delikli taşıyıcı tuğlaların kullanılmasına izin vermesi ve düşey deliklerin harçla doldurulmadan örülmesine müsaade etmesi" sebebiyle, şüphelilerden Mustafa C. ve İsmail Hakkı E. hakkında da usulüne uygun olmayan teknik rapor düzenlemeleri nedeniyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Binada işletmecilik yapan Kazım F, tadilat işi yapan Volkan D. ve Tuncer D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, işletmeci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P. hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şüpheliler, balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. ve müteahhitlerden Adnan T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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2 kişi can vermişti! Konya’daki bina faciasında suçlular için istenen ceza belli oldu 2 kişi can vermişti! Konya’daki bina faciasında suçlular için istenen ceza belli oldu 2 kişi can vermişti! Konya’daki bina faciasında suçlular için istenen ceza belli oldu
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