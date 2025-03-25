Bayraktar TB3 süpersonik füze ile ilk atış testini geçti
Havacılık tarihinde bir ilke imza atan kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, Muğla'nın Dalaman ilçesinde ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 SİHA mühimmat testlerini sürdürürken ilk denemesini 50 kilometre geçen mesafeden 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, dünya tarihinde önemli bir ilke imza atarak bugün gerçekleştirilen süpersonik füze atış testini başarıyla geçti.Atış testi için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2'nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havada bulunan iki SİHA'nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edildi. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3'ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek.
HAVACILIK TARİHİNE İMZA ATTI
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin 000 feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.
YÜKSEK İRTİFA TESTİ TAMAMLANDI
Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.
32 SAAT HAVADA KALDI
Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 967 saat 55 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etti.
MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA
Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.
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