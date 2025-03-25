Bayraktar TB3 süpersonik füze ile ilk atış testini geçti

ROKETSAN tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, dünya tarihinde önemli bir ilke imza atarak bugün gerçekleştirilen süpersonik füze atış testini başarıyla geçti.Atış testi için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2'nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havada bulunan iki SİHA'nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edildi. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3'ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek.

HAVACILIK TARİHİNE İMZA ATTI

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin 000 feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.