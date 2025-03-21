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İBB'den alındı Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 07:33
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İBB’den alındı Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı

İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesi resmen onaylandı.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi ve tamamlanmasının ardından devri ile ilgili şartların belirlenmesine dair karar kapsamında yapılan değişiklik, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayandırıldı.

İBB’den alındı Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı

KARARIN DETAYLARI

- Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

- Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

- Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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