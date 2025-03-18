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Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 00:14 Güncelleme: 18.03.2025 00:56
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Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak

Donald Trump, ABD'nin eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastı ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi açıkladı. Trump, Kennedy ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık dosyanın bugün açıklanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili belgelerin yarın açıklanacağını duyurdu.

Trump, yönetiminin eski başkan John F. Kennedy ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık dosyayı salı günü kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

"SANSÜR YOK" TALİMATI

Salı (bugün) yapılacak duyuruda yaklaşık 80.000 sayfalık belge kamuoyuna açıklanacak ve Trump yetkililerine "çok ilginç" olan 60 yıllık dosyaları sansürlememeleri talimatını verdiğini söyledi.

Fotoğraf- APFotoğraf- AP

"Çok fazla okumanız var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimize inanmıyorum. 'Sadece sansürlemeyin. Sansürleyemezsiniz.' dedim. Ama JFK dosyalarını yayınlayacağız," diyen Trump açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Onlarca yıldır bunu bekliyorlardı. Ve ben kampanya sırasında onları yayınlayacağımı söyledim ve sözümün eri bir adamım. Yani yarın JFK dosyalarınız olacak."

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak
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