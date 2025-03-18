Kennedy suikastında flaş gelişme! Trump duyurdu: 80 bin sayfalık dosya açıklanacak

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"Çok fazla okumanız var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimize inanmıyorum. 'Sadece sansürlemeyin. Sansürleyemezsiniz.' dedim. Ama JFK dosyalarını yayınlayacağız," diyen Trump açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Onlarca yıldır bunu bekliyorlardı. Ve ben kampanya sırasında onları yayınlayacağımı söyledim ve sözümün eri bir adamım. Yani yarın JFK dosyalarınız olacak."

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİNE İLİŞKİN KARARNAME

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.