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CHP’li Mustafa Bozbey seçim öncesi sarıldığı engelli işçiyi ramazan ayında kovdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 07:24 Güncelleme: 18.03.2025 07:41
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CHP’li Mustafa Bozbey seçim öncesi sarıldığı engelli işçiyi ramazan ayında kovdu!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, bedensel engelli işçileri kapının önüne koymaya devam ediyor. Bozbey, seçim öncesinde söz verip fotoğraf çektirdiği TARIM A.Ş'de çalışan Veysel Karadoğan'ı Ramazan ayında işten çıkardı.

Bursa'da yerel seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra, baldızını, yeğenini ve CHP'li bazı isimlerin eş ve çocuklarını belediyede işe almasıyla gündeme geldi.

Yaptığı eş, dost atamalarıyla gündemden düşmeyen Bozbey, seçimlerden önce ise Belediye işçilerini ziyaret etmiş ve kimseyi ekmeğinden etmeyeceğine dair sözler vermişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey (AHABER ARŞİV)Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey (AHABER ARŞİV)

Ancak Başkan olduktan sonra sözünü tutmadı. Geride kalan 1 yıllık süreçte yaklaşık 700 işçiyi kapı dışarı eden CHP'li Bozbey, toplamda 17 engelli işçinin de ekmeğine son verdi. Engelli işçilerin son kurbanı olan Veysel Karadoğan ise Belediye iştiraki TARIM A.Ş'de peyzaj işçisi olarak çalışıyordu.

Evli ve 3'ü öğrenci toplam 4 çocuk babası olan Karadoğan, Ramazan ayı başında gözünün yaşına bakılmadan işten kovuldu.

CHP'li Mustafa Bozbey seçim öncesi fotoğraf çektirdiği bedensel engelli işçiyi kovdu (AHABER)CHP'li Mustafa Bozbey seçim öncesi fotoğraf çektirdiği bedensel engelli işçiyi kovdu (AHABER)

SEÇİM ÖNCESİ SARILIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ RAMAZANDA İŞTEN KOVDU

Sabah'ın haberine göre Yerel seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 9 Mart günü Belediye iştiraki TARIM A.Ş'yi ziyaret eden ve burada işçilerden oy isteyen CHP'li Mustafa Bozbey, o akşam tüm işçilere, "Hiç merak etmeyin. Seçimi kazanalım, kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. Herkes işine gücüne devam edecek" diye söz vermişti.

Veysel Karadoğan ile de hatıra fotoğrafı çektiren Bozbey, 1 yıl sonra TARIM A.Ş'den yaklaşık 50 işçiyi kapı önüne koydu. Onlardan biri de hatıra fotoğrafı çektirdiği Veysel Karadoğan oldu.

CHP'li Mustafa Bozbey’in işten çıkardığı işçi (AHABER)CHP'li Mustafa Bozbey’in işten çıkardığı işçi (AHABER)

AÇIKLAMALARI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Ramazan ayına işsiz girmek zorunda bırakılan Veysel Karadoğan'ın açıklamaları ise yürekleri dağladı. Karadoğan, "Başkan Bozbey'e, Belediye yetkililerine, herkese yalvarıyorum. İşime saatinde gidip saatinde geldim. İşimi seviyordum ve severek yaptım. Beni neden ekmeğimden ettiniz. 4 Çocuğum var. 3'ü okuyor. Evim kira. Mübarek Ramazan ayı bize zehir oldu. Uykularım kaçıyor, çaresizim. Bedensel engelim yüzünden fabrikalarda çalışamıyorum. Kimseden sadaka istemiyorum. Çoluk çocuğumun rızkını geri istiyorum" dedi.

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