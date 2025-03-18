CHP’li Mustafa Bozbey seçim öncesi sarıldığı engelli işçiyi ramazan ayında kovdu!

CHP'li Mustafa Bozbey seçim öncesi fotoğraf çektirdiği bedensel engelli işçiyi kovdu (AHABER)

SEÇİM ÖNCESİ SARILIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ RAMAZANDA İŞTEN KOVDU



Sabah'ın haberine göre Yerel seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 9 Mart günü Belediye iştiraki TARIM A.Ş'yi ziyaret eden ve burada işçilerden oy isteyen CHP'li Mustafa Bozbey, o akşam tüm işçilere, "Hiç merak etmeyin. Seçimi kazanalım, kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. Herkes işine gücüne devam edecek" diye söz vermişti.

Veysel Karadoğan ile de hatıra fotoğrafı çektiren Bozbey, 1 yıl sonra TARIM A.Ş'den yaklaşık 50 işçiyi kapı önüne koydu. Onlardan biri de hatıra fotoğrafı çektirdiği Veysel Karadoğan oldu.