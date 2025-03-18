Başkan Erdoğan Trump ile görüşecek iddiası! Tarih verildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. İşte detaylar...
Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Görüşmenin Beyaz Saray'da olması bekleniyor.
İKİ LİDER TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Mart tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin işbirliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu dile getirdi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA BARIŞ VURGUSU
Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.
"SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRIN"
Erdoğan, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını kaydetti.
Başkan Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayisi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti.
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