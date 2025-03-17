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Başkan Erdoğan AK Kütüphane'yi gezdi! Kitapları tek tek inceledi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 16:53 Güncelleme: 17.03.2025 16:53
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Başkan Erdoğan AK Kütüphane’yi gezdi! Kitapları tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki AK Kütüphane'yi gezdi. Ziyaret sırasında, kütüphanedeki eserleri gözden geçiren Erdoğan, aynı zamanda parti tarihine dair arşiv belgeleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki AK Kütüphane'yi ziyaret etti.

Başkan Erdoğan kütüphanede çeşitli kitapları inceledi (AA)Başkan Erdoğan kütüphanede çeşitli kitapları inceledi (AA)

Ziyaret sırasında Erdoğan, kütüphanedeki kitapları inceledi ve parti tarihine dair arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan AK Kütüphane’yi gezdi! Kitapları tek tek inceledi Başkan Erdoğan AK Kütüphane’yi gezdi! Kitapları tek tek inceledi Başkan Erdoğan AK Kütüphane’yi gezdi! Kitapları tek tek inceledi
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