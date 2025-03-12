Bakan Bayraktar'dan ABD'de enerjide iş birliği görüşmeleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Houston şehrinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor
- 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart'ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?
- Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!
- Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...
- 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajları | İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili duygusal ve coşkulu şiirler
- İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji'den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun
- İstiklal Marşı ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı hangi yıl kabul edildi?
- Tel Aviv'den 10 İsrailli esire karşılık 60 günlük ateşkes önerisi
- Mart ayı bekçi alımı: Sınavsız çarşı ve mahalle bekçisi alınıyor
- İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları
- Zeka testi: Bu görseldeki gizli hata nerede? Sadece Sherlock Holmes gibi düşünenler buluyor
- Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max Mart 2025 fiyatları