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Bakan Bayraktar'dan ABD'de enerjide iş birliği görüşmeleri

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 09:56
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Bakan Bayraktar’dan ABD’de enerjide iş birliği görüşmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'deki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petronas Üst Yöneticisi (CEO) Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın X paylaşımıBakan Bayraktar'ın X paylaşımı

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Houston şehrinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."

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Bakan Bayraktar’dan ABD’de enerjide iş birliği görüşmeleri Bakan Bayraktar’dan ABD’de enerjide iş birliği görüşmeleri Bakan Bayraktar’dan ABD’de enerjide iş birliği görüşmeleri
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