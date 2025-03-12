Bakan Bayraktar’dan ABD’de enerjide iş birliği görüşmeleri

Bakan Bayraktar'ın X paylaşımı

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin Houston şehrinde olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"CERAWeek2025 marjı kapsamında Petronas CEO'su Tengku Muhammad Taufik, Halliburton CEO'su Jeff Miller, Cheniere Energy Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Anatol Feygin ve heyetleriyle bir araya geldik. Görüşmelerimizde enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları konuştuk. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarelerde bulunduk."