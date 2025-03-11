Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

Emine Erdoğan'ın X paylaşımı

"KALICI BARIŞA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle…"