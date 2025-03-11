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Emine Erdoğan'dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.03.2025 22:29
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Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistinlilere destek mesajı vererek 'Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı" kapsamında bugün Filistinliler ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Emine Erdoğan'ın X paylaşımı Emine Erdoğan'ın X paylaşımı

"KALICI BARIŞA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Vatanları için şehit düşen sevdiklerinin acısını paylaştık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya amin demenin kalpleri nasıl yakınlaştırdığını bir kez daha hissettik. Filistin'in özgür, huzurlu ve adil yarınlara kavuşmasını diliyor, bu mübarek sofranın kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımız Filistin ile kalplerimiz her daim kardeşlerimizle…"

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Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Kalplerimiz her daim kardeşlerimizle
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