İstanbullunun parası reklama gitti! 800 milyon TL...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

HAVADAN ÇEKİM İÇİN 150 BİN SANİYELİK DRONE GÖRÜNTÜSÜ

İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacak. Bu çekimler en az 2K çözünürlüğünde ve LOG-C formatında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı şartnamede yer aldı.