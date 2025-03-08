İstanbullunun parası reklama gitti! 800 milyon TL...
CHP’li İBB, 13 Şubat’ta dikkat çeken bir reklam ihalesine imza attı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Muhtelif video çekimleri ve film yapımları' ihalesi, 800 milyon TL bedelle sonuçlanırken, ihaleyi, İBB’nin iştiraki olan Medya A.Ş. kazandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Şubat'ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attı. İBB, 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştiraki Medya A.Ş.'ye verdi.
HAVADAN ÇEKİM İÇİN 150 BİN SANİYELİK DRONE GÖRÜNTÜSÜ
İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacak. Bu çekimler en az 2K çözünürlüğünde ve LOG-C formatında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik drone görüntüsü alınacağı şartnamede yer aldı.
195 BİN SANİYELİK 1000 ADET FİLM
İhalenin bir diğer dikkat çeken maddesi ise 195 bin saniyelik 1000 adet filmin çekilmesi oldu. İBB'nin faaliyetlerini tanıtmak, vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çekilecek filmler, Full HD çözünürlük ve 4:2:2 renk derinliğinde olacak.
Bu filmler için 20 profesyonel seslendirme sanatçısının görevlendirileceği belirtilirken, seslendirme metinlerinin en az 10, en fazla 100 kelimeden oluşacağı ifade edildi. Üretilen içeriklerin İstanbul genelindeki en az 500 açık hava ve 1000 kapalı alan ekranında yayınlanacağı kaydedildi.
700 BİN REKLAM GÖSTERİMİ HEDEFLENİYOR
İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandı. Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği ifade edildi.
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