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MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'li Tanrıkulu ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 23:19 Güncelleme: 08.03.2025 00:13
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MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’li Tanrıkulu ile telefonda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu aradı.Görüşmeye ilişkin sosyal medya da paylaşım yapan Tanrıkulu, 'İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.' ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrı yapmıştı.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Bu çağrının ardından Devlet Bahçeli, telefon trafiğini hızlandırmış ve Selahattin Demirtaş ile DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı aramıştı. Daha sonra teröristbaşı Öcalan Bahçeli'nin çağrısına uyarak terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP lideri Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

"HERKESİN KATKISI ÖNEMLİ"
Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını şöyle aktardı: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum

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MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’li Tanrıkulu ile telefonda görüştü MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’li Tanrıkulu ile telefonda görüştü MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’li Tanrıkulu ile telefonda görüştü
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