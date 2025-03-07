MHP lideri Devlet Bahçeli CHP’li Tanrıkulu ile telefonda görüştü

(Foto: ahaber.com.tr)

"HERKESİN KATKISI ÖNEMLİ"

Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını şöyle aktardı: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum