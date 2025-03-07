Başkan Erdoğan’dan esnafa müjde: Kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

Başkan Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

Sizlerin şahsında ülkemizin dört bir yanındaki 2.250.000'i aşkın esnaf ve sanatkarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere gönüllerimizi birleştirdiğimiz bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir.

Esnaf ve sanatkarlık alın teli dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı, diğergamlığı ön planda tutmak demektir. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teliyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini ahi teşkilatıyla atmıştır. Mesleğe başlayan esnaf ve sanatkarlara, bugün de ticaret erbabımıza rehber olması gereken ahilik yeminini ettirmiştir. Bu yeminle esnaf ve sanatkarlarımız, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, işini yapacağına, hakkın rızasını gözeterek halka hizmet edeceğine, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, adalet, kanatkarlık ilkelerine ve komşuluk hukukuna bağlı kalacağına, eline, beline, diline, gözüne sahip çıkacağına, ölçü ve tartıda doğruluktan şaşmayacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına, helalinden kazanıp haram lokma yemeyeceğine namusu, izzeti, onuru ve elbette kutsal değerleri üzerine söz verirlermiş. Evet, adeta ahilliğin özünü tarif eden, bu ahlaki değerlerle ticaret yapan, evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden kazanmak olarak gören tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz.

"MERKEZ BANKASI'NIN KARARI DOĞRU"

Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek, inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Aziz kardeşlerim, nasıl sizler en zor günlerinde milletin yanında olduysanız, bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı sizler için seferber ettik. En büyük sorunlar arasında yer alan finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatiflerimizi ve Halkbank'ı daha da güçlendirerek çözüme kavuşturduk. Burada kısaca bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Bakınız, 2002'de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti yalnızca 5000 liraydı. Biz bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık.

KREDİ MÜJDESİ!

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. 2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz.