Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Edirne’de düzenlenen operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan bir PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M.G., sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne'de gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.G'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.