Bakan Uraloğlu'ndan "kararlı çalışma" vurgusu: Sosyal medya düzenlemesi yolda!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddi sorun haline geldiğini belirterek, 'Bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız.' ifadesini kullandı. Öte yandan 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeler konusunda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.
Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.
Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, oyun platformlarının şiddeti teşvik etmenin yanında, aile yapısını bozan akımların özendirilmesine de aracılık edebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkileri, göz ardı edilemeyecek kadar ciddi sorun haline geldi. Bu sorunun çözümü için hepimizin üzerine düşen görevler var. Bireysel, aile ve toplumsal düzeyde farklı önlemler alınmalıdır. Aileler, çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeli ve onları bu konuda bilinçlendirmelidir. Biz ise bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gençlerin ve çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
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