Bakan Uraloğlu'ndan "kararlı çalışma" vurgusu: Sosyal medya düzenlemesi yolda!

Bakan Göktaş ve Bakan Uraloğlu, çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına bir toplantı gerçekleştirdi. | Fotoğraf: DHA

Çocuk ve gençlerin, internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine en açık bireyler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu düzenlemeyle geleceğin teminatı gençleri korumak ve güvenli bir dijital ortam sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Uraloğlu, siber zorbalık, online taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunan gençlerin, sanal arkadaşlık ve online oyun yoluyla tehlikeli durumlara sürüklenebildiklerini ifade etti.