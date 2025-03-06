Başkan Erdoğan Külliye'de kitap fuarını gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada beraberindekilerle stantları gezerek kitapları inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret ettiği belirtildi.
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