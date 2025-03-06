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Başkan Erdoğan Külliye'de kitap fuarını gezdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 22:49
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Başkan Erdoğan Külliye’de kitap fuarını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada beraberindekilerle stantları gezerek kitapları inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret ettiği belirtildi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi

Paylaşımda, Erdoğan'ın beraberindekilerle stantları gezerek, kitapları incelediği anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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Başkan Erdoğan Külliye’de kitap fuarını gezdi Başkan Erdoğan Külliye’de kitap fuarını gezdi Başkan Erdoğan Külliye’de kitap fuarını gezdi
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