Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Ankara’ya geliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, bugün Ankara'yı ziyaret edecek.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI'NIN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ayrıca ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.
BAKANLAR IĞDIR'DA OLACAK
Temelleri 25 Eylül 2023'te Azerbaycan'da düzenlenen törenle atılan hatta son aşamaya gelindi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır'da Botaş Dilucu Ana Ölçüm İstasyonu'nda düzenlenecek olan törene Ankara'dan video konferans yöntemiyle katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise Iğdır'da düzenlenecek törende hazır bulunacak. Açılışı yapılacak boru hattının kapasitesi günde 2 milyon metreküp olacak, bu da yılda yaklaşık 730 milyon metreküpe denk geliyor.
İlerleyen zamanda küçük değişiklikler ile boru hattının kapasitesi günde 5 milyon metreküpe yani yılda 1,8 milyar metreküpe çıkarabilecek. Boru hattı, Nahçıvan'ın mevcutta ihtiyacı olan yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı gibi bölgedeki 500 bin kişilik nüfusun tamamına yetecek.
BORU HATTI TOPLAM 97.5 KİLOMETREDEN OLUŞUYOR
Iğdır'dan Nahçıvan'ın Sadarak ilçesine kadar uzanan 16 inçlik boru hattının uzunluğu, Azerbaycan bölümünde 17,5 kilometre ve Türkiye bölümünde 80 kilometre olmak üzere 97,5 kilometre.
Hat ayrıca 2 adet hat vanası istasyonu, 2 adet pig istasyonu ve bir adet ölçüm istasyonundan oluşuyor. Azerbaycan sınırı olmayan Nahçıvan'a gazı devlet şirketleri Socar üzerinden tedarik edecek.
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