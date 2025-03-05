Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

Nahçıvan doğal gaz boru hattı (AHABER ARŞİV)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise Iğdır'da düzenlenecek törende hazır bulunacak. Açılışı yapılacak boru hattının kapasitesi günde 2 milyon metreküp olacak, bu da yılda yaklaşık 730 milyon metreküpe denk geliyor.

İlerleyen zamanda küçük değişiklikler ile boru hattının kapasitesi günde 5 milyon metreküpe yani yılda 1,8 milyar metreküpe çıkarabilecek. Boru hattı, Nahçıvan'ın mevcutta ihtiyacı olan yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı gibi bölgedeki 500 bin kişilik nüfusun tamamına yetecek.