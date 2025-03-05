Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı | Fotoğraf-AA

BAŞKAN KAPIDA KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.