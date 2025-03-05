05 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Aliyev Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Aliyev Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 17:45
ABONE OL
Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı | Fotoğraf-AAErdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı | Fotoğraf-AA

BAŞKAN KAPIDA KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı!Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ HATTI AÇILDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör