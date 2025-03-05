Aliyev Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.
Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
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