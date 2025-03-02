HALK TV’den Ramazan skandalı! Programda çaldıkları şarkı tepkilerin odağında

Skandalları ile sık sık gündeme gelen HALK TV yayınladığı Ramazan programında pes dedirtti. Programda bir yandan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazan mahyalar yayınlanırken bir yandan da "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısı çalındı.

HALK TV Ramazan ayı ile adeta dalga geçercesine, Kadifeden Kesesi şarkısını seslendiren Üsküdar Musiki Cemiyeti tarafından "Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oynar, ciğerimin köşesi" sözleri ile program yaptı.

Tepki çeken bu skandala ise sosyal medyada vatandaşlar "Allah ıslah etsin sizi, CHP'nin destekçisi Halk TV Müslümanların kutsal değerleriyle dalga geçmeyi başardı" gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

HALK TV'nin Ramazan programındaki bu saygısız hareketine sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları...