HALK TV'den Ramazan skandalı! Programda çaldıkları şarkı tepkilerin odağında
Ramazan ayının gelmesi ile televizyonlarda çeşitli yayınlar ve programlar düzenleniyor. Skandalları ile sık sık gündeme gelen HALK TV ise yayınladığı Ramazan programında pes dedirtti. Programda bir yandan 'Hoş geldin on bir ayın sultanı' yazan mahyalar yayınlanırken bir yandan da 'Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi' şarkısı çalındı. HALK TV'nin skandalı ise sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.
Skandalları ile sık sık gündeme gelen HALK TV yayınladığı Ramazan programında pes dedirtti. Programda bir yandan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazan mahyalar yayınlanırken bir yandan da "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısı çalındı.
HALK TV Ramazan ayı ile adeta dalga geçercesine, Kadifeden Kesesi şarkısını seslendiren Üsküdar Musiki Cemiyeti tarafından "Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kumar oynar, ciğerimin köşesi" sözleri ile program yaptı.
Tepki çeken bu skandala ise sosyal medyada vatandaşlar "Allah ıslah etsin sizi, CHP'nin destekçisi Halk TV Müslümanların kutsal değerleriyle dalga geçmeyi başardı" gibi yorumlar yapıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
HALK TV'nin Ramazan programındaki bu saygısız hareketine sosyal medyadan vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları...
"Allah sizi ıslah etsin! Halk TV, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yaptığı Ramazan programı yayınında "Oturmuş kumar oynar ah ciğerimin köşesi" şarkısını yayınlıyor!"
"CHP'nin destekçisi Halk TV Müslümanların kutsal değerleriyle dalga geçmeyi başardı Halk TV, Ramazan ayını kutlamaya(!) karar verdi ama kendi tarzlarında: Mahyada "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazarken, fonda "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" çaldı. Herhalde Ramazan sofralarını değil, iskambil masalarını hatırlıyorlar!"
"Samimiyet olmayınca sonuç bu.Ramazan-ı Şerif ayında "… oturmuş kumar oynar" mısrası olan şarkı yayınlarlar. Eski parti gnl bşk da hassasiyet göstereyim diye katıldığı iftarda orucu erken açmıştı. Zihniyet aynı, değişmez."
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