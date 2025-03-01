Ankara'da yatak fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor!
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir yatak fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Akyurt İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kuzey Ankara, Çubuk ve Bağlum istasyonlarından takviye olarak tankerler sevk edildi.
Merkez İstasyonundan ise olay yerine köpük kulesi ve arazöz aracı yönlendirildi. Fabrikada çalışanların tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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