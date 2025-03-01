Gazzeli masumları katleden İsrail’e enerji Zorlu Holding’den! FETÖ’cü damat devrede mi? | Katillere hizmet İslam’a nefret...

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Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Zorlu Holding'in yeni bir skandalı daha patlak verdi. Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu'nun sağladığı ortaya çıktı.

İSRAİL ORDUSU'NUN ELEKTRİĞİ ZORLU HOLDİNG'DEN

Zorlu Enerji Grubu'nun İsrailli ortakları ile 1,2 milyar dolar yatırım ile Aşkelon'da 70 dönüm arazi üzerine kurduğu, 840 MW kapasiteli Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, enerji üretimine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun yüzde 25, Eilat-Ashkelon Pipeline Company'nin yüzde 37,5, Edelcom'un yüzde 18,75 ve U. Dori Engineering Works'un yüzde 18,75 pay ile ortak olduğu Dorad Enerji'nin gerçekleştirdiği üretim ve tedarik lisansına sahip olan santral, İsrail Enerji ve Su Altyapıları Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA, OTELLERE SATIŞ YAPACAK

Yapımı sırasında yaklaşık 700 kişinin 2 milyon adam/saat çalışması ile 2,5 yılda tamamlanarak devreye alınan Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 12 gaz ve iki buhar türbini ile yılda 840 MW elektrik üretecek. Santralin ürettiği elektrik, İsrail'deki resmi ve özel kurumlarla ülkenin ana müşterilerine satılacak. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin müşterileri arasında; İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi, Fattal Hotels, Keter Plastik, Isrotel, Strauss, Osem, Tamares Hotels, The Cargal Group, Seven Stars Mall, Bank Leumi ve Tnuva gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.