Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zamda da yarışa girdi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için adeta birbirleriyle yarışan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, belediyecilik alanında halka verdikleri hizmetlerde de zam yarışına girdi. Su, ulaşım ve halk ekmek fiyatları üzerinden yapılan incelemede en pahalı hizmetlerin CHP'li belediyelerce verilmesi tepki çekti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olabilmek için birbirleriyle yarışan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, halka sundukları hizmetlerde de adeta zam yarışına girdi. Yerel seçimler öncesi su, ulaşım ve halk ekmek gibi ürünleri ucuzlatma sözü veren İmamoğlu ve Yavaş, göreve geldikten sonra bu sözlerini unuttu. Türkiye'nin en yüksek ulaşım ücretleri ve halk ekmek hizmetinin İstanbul ve Ankara'da olduğu ortaya çıktı. En pahalı su listesinde de İmamoğlu ile Yavaş arasında kıyasıya bir rekabet var...
TOPLU TAŞIMADA BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR
Toplu ulaşımın adeta çile haline geldiği Türkiye'nin en büyük iki kentinde yaşayan vatandaşlar, bakımsız otobüsler, yetersiz toplu ulaşım altyapısı ve hayata geçirilmeyen metro projelerine rağmen Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini kullanmak zorunda kalıyor.
En pahalı ulaşımda zirvede ise Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'da tam bilet 27 TL'ye yükselirken, Türkiye'nin en pahalı ikinci ulaşım hizmetini ise Mansur Yavaş sunuyor. Yavaş'ın başkanlığında Ankara'da ulaşım ücretleri 26 TL'ye çıkarılarak İmamoğlu'nu takip etti. Seçimlerden önce "Ankara'yı Türkiye'nin en ucuz şehri yapacağım." diyen Mansur Yavaş'ın bu vaadi de diğerleri gibi havada kaldı. 30 büyükşehir belediyesi içinde en ucuz ulaşımı, 13,5 TL ile AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Aradaki fark ise tam iki katı.
HALK EKMEKTE DE EN ÜSTTELER
Dar gelirli vatandaşlara destek olması için kurulan halk ekmek hizmetinde bile en pahalı hizmeti yine bu iki isim sunuyor. Sürekli sosyal yardımları öne çıkaran Mansur Yavaş, Ankara'da halk ekmeği 10 TL'den satıyor. Bu, Türkiye'nin en pahalı ikinci halk ekmeği anlamına geliyor.
Ekrem İmamoğlu ise 8 TL ile hemen arkasında yer alıyor. İstanbul'da halk ekmeği bile yüksek fiyatlı olurken, İmamoğlu ve Yavaş'ın halkçı söylemleri gerçeği yansıtmıyor. AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesinde halk ekmek, Ankara'daki fiyatın yarısından da azına, 4 TL'ye satılıyor.
SUDA AK PARTİLİ BELEDİYE İLE 3 KAT FARK
Seçimlerden önce "Suyunuzu ucuzlatacağız, yüzde 40 indirim yapacağız" diyen Ekrem İmamoğlu ise vatandaşları hayal kırıklığına uğratarak İstanbul'da suya en fazla zam yapan isimlerden biri oldu. İmamoğlu yönetimindeki İBB, suyun metreküp fiyatını 62,17 TL'ye yükselterek Türkiye'nin en pahalı 6. suyunu satıyor.
Göreve gelmeden önce "Ben Mansur Yavaş, size söz veriyorum, suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım" vaadinde bulunan ve "Su Allah'ın nimeti, sudan para kazanılmaz" diyen Mansur Yavaş, şu anda Türkiye'nin en pahalı 7. suyunu satıyor. Ankara'da suyun metreküp fiyatı 50,92 TL'ye ulaşmış durumda.
Yavaş ve İmamoğlu'nun önünde ise yine CHP'li belediyeler var. Muğla Büyükşehir Belediyesinde ortalama suyun metreküp fiyatı 89 TL olarak satılıyor. Muğla'yı 81,04 TL ile İzmir, 78,49 TL ile Mersin, 75,69 TL ile Tekirdağ, 71,79 TL ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.
Türkiye'nin en ucuz suyunu ise 19,68 TL ile AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi satıyor. Aradaki fark dudak uçuklatıyor. Halka ucuz hizmet sunma vaatleriyle seçilen Yavaş ve İmamoğlu, görev süreleri boyunca zam üstüne zam yaparak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım Fiyatları
|Belediye
|Tam Ücret (TL)
|Öğrenci Ücreti (TL)
|CHP'li Belediyeler
|İstanbul
|27,00
|13,18
|Antalya
|27,00
|12,00
|Ankara
|26,00
|13,00
|Bursa
|26,00
|6,50
|Muğla
|23,00
|12,50
|AK Partili Belediyeler
|Kahramanmaraş
|13,50
|7,50
|Malatya
|14,00
|9,00
|Konya
|17,50
|6,75
|Erzurum
|18,00
|13,00
|Samsun
|19,50
|12,50
Büyükşehir Belediyelerinin Halk Ekmek Fiyatları
|Belediye
|Fiyat (TL)
|CHP'li Belediyeler
|Muğla
|11
|Ankara
|10
|Balıkesir
|10
|Eskişehir
|9
|İstanbul
|8
|AK Partili Belediyeler
|Erzurum
|4
|Konya
|6
|Malatya
|6,5
|Kayseri
|7
|Kahramanmaraş
|7,5
Büyükşehir Belediyelerinin Su Fiyatları
|Belediye
|Fiyat (TL)
|CHP'li Belediyeler
|Muğla
|89,00
|İzmir
|81,04
|Mersin
|78,49
|Tekirdağ
|75,69
|Balıkesir
|71,79
|İstanbul
|62,17
|Ankara
|50,92
|AK Partili Belediyeler
|Sakarya
|19,68
|Hatay
|19,74
|Malatya
|22,22
|Erzurum
|25,20
|Trabzon
|29,14
|Kayseri
|29,59
|Kahramanmaraş
|30,36