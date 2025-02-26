Bakan Fidan’dan İsrail’e net uyarı: Bölgesel yayılmacılığa son verin!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların tüm yönleri ile ele alındığı toplantı sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Toplantıda bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iki tarafın da olduğu girişimleri destekledik. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum.

ABD'de yönetimin değişmesiyle yeni bir bir dinamik başladı. Görüşme trafiği devam ediyor. Şu anda görünen o ki muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ile ilgili temaslar var.

Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Çeşitli tarafların temasları oluyor. Geldiğimiz noktada ateşkes için hemfikir olmuş durumda. Ateşkes için Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor.

SURİYE'DEKİ GEÇİŞ DÖNEMİ

(Suriye'de) Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz.

NETANYAHU ÇIKIŞI

Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli.