Terör propagandası yapmıştı: İşte İbrahim Kaboğlu hakkında istenen ceza
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Teröristleri gazeteci olarak gösteren yönetim hakkında 'Terör örgütü prapangası yapmak, basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tamamlandı.
İstanbul Barosu ve yönetiminin "Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK üyesi firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü" gerekçesiyle res'en soruşturma başlatıldı. 21 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada teröristleri gazeteci olarak gösteren Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimde bulunan 10 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından görevlerine son verilmesi talebiyle iddianame hazırlandı.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baro Başkanı ve yönetimine ilişkin iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni talep edildiği kaydedilen iddianamede, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturma için izin verildiği belirtildi.
İddianamede, teröristleri gazeteci olarak gösterdikleri belirlenirken şüphelilerin yaptıkları açıklamayla, "Terör örgütü mensupları Daştan ve Bilgin'i gazeteci olarak nitelendirildiği, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen adı geçen terör örgütü üyelerine yönelik faaliyeti savaş suçu olarak değerlendirdikleri, soruşturmaya konu basın açıklamasının, örgütün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçsel olarak meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı" değerlendirmesi yapıldı.
BASIN VE YAYIN YOLUYLA TERÖR PROPAGANDASI...
Öldürülen terör örgütü mensuplarından "çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci" olarak bahsedilmesinin örgüt üyeliğini özendirici mahiyette olduğu belirtilen iddianamede, "Bu itibarla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterilerek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı, bu şekilde şüphelilerin üzerlerine atılı 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapma' suçunu işledikleri"ne ilişkin ifadelere yer verildi.
İddianamede, baronun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili, "Toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen terörle mücadeleyle ilgili olarak devletin kurum ile organları tarafından, terör örgütü mensubu olan ancak gazeteci olarak lanse edilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin isimli terör örgütü üyelerine karşı savaş suçu işlendiği yönünde ülkenin iç, dış güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştıkları"na yönelik değerlendirmede bulunuldu.
3 YILDAN 12'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI
Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin birçok kişi tarafından görülebilme imkanı bulunan ve herkese açık sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım karşısında atılı suçun aleniyet unsurunun gerçekleştiği, şüphelilerin üzerlerine atılı "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işledikleri aktarıldı.
İddianame, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca son soruşturmanın açılması kararı verilmesi talebiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Şüphelilerin "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamede ayrıca şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma"nın da uygulanması istendi.
SORUŞTURMA
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yer alan paylaşımda, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadeleri alınmış, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığından izin talep edilmişti.
Ayrıca soruşturma kapsamında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştı.
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