Terör propagandası yapmıştı: İşte İbrahim Kaboğlu hakkında istenen ceza

İstanbul Barosu ve yönetiminin "Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK üyesi firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü" gerekçesiyle res'en soruşturma başlatıldı. 21 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada teröristleri gazeteci olarak gösteren Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimde bulunan 10 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından görevlerine son verilmesi talebiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baro Başkanı ve yönetimine ilişkin iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni talep edildiği kaydedilen iddianamede, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturma için izin verildiği belirtildi.

İddianamede, teröristleri gazeteci olarak gösterdikleri belirlenirken şüphelilerin yaptıkları açıklamayla, "Terör örgütü mensupları Daştan ve Bilgin'i gazeteci olarak nitelendirildiği, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen adı geçen terör örgütü üyelerine yönelik faaliyeti savaş suçu olarak değerlendirdikleri, soruşturmaya konu basın açıklamasının, örgütün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçsel olarak meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı" değerlendirmesi yapıldı.