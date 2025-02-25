CHP'nin yönettiği Kuşadası'nda yine aynı manzara: İsale hattı patladı, mezarlığı su bastı
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CHP'nin yönettiği Aydın’ın Kuşadası ilçesinde daha önce de sık sık yaşanan isale hattı sorunu tekrar yaşandı. İlçede yine isale hattı patladı ve metrelerce yükselen sular mezarlığı ve yolları sular altında bıraktı.
CHP'nin yönettiği Aydın'ın Kuşadası ilçesindeı ilçesinde isale hattı patladı, metrelerce yükselen sular mezarlığı ve yolları sular altında bıraktı.
Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattı patladı.
MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI
Metrelerce yükselen sular mezarlığı ve yolları sular altında bıraktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekipler patlama yaşanan isale hattında onarım çalışması başlattı.