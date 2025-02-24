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DEM Partili belediyeye kayyum! İçişleri Bakanlığı duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 07:52 Güncelleme: 24.02.2025 09:25
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DEM Partili belediyeye kayyum! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı Kars'ın Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındığını duyurdu. Alkan yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan belediye başkan vekili olarak atandı.

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı, yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

KAĞIZMAN BELEDİYESİ'NE YENİ GÖREVLENDİRME

DEM Parti Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan (A Haber arşiv)DEM Parti Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan (A Haber arşiv)

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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DEM Partili belediyeye kayyum! İçişleri Bakanlığı duyurdu DEM Partili belediyeye kayyum! İçişleri Bakanlığı duyurdu DEM Partili belediyeye kayyum! İçişleri Bakanlığı duyurdu
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