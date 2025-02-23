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Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 10:15 Güncelleme: 23.02.2025 10:53
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Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. MHP'nin sosyal medya paylaşımında, Bahçeli'nin ismiyle hazırlanan bu aranjmanın fotoğrafına yer verildi. Aranjman, 1071 gül ile Malazgirt Zaferi, 1453 karanfil ile İstanbul'un Fethi, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışma, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini sembolize ediyor.

3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla gerçekleştiriyor.

AK PARTİ'DE BÜYÜK KONGRE HEYECANI

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongresi düzenleniyor (AA)AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongresi düzenleniyor (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN: HİÇBİR HİKAYE YARIM KALMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden kongreye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Adında AK, Işığında İstikbal! AK Parti" diyerek mesajını pekiştirdi.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA)

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ BİR ARMAĞAN

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne özel ve anlamlı bir hediye gönderdi.

MHP'nin paylaşımı (X)MHP'nin paylaşımı (X)

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan çiçek aranjmanı, milli birlik ve kardeşliği simgeliyor.

1071 adet gül, 1453 karanfil ve 23 beyaz orkidenin yer aldığı bu özel armağan, Türk tarihinin önemli anlarını temsil ediyor: Güller, Malazgirt Zaferi'ni; karanfiller, İstanbul'un Fethi'ni; orkide sayısı ise AK Parti'nin 23 yıllık iktidarını simgeliyor. Türk Bayrağı çerçevesiyle ise birlik ve dayanışma vurgulanıyor.

Bahçeli'nin gönderdiği hediye, AK Parti tarafından "Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi" olarak nitelendirildi.

AK Parti’de değişim ve yenilenme rüzgarıAK Parti’de değişim ve yenilenme rüzgarı AK PARTİ'DE DEĞİŞİM VE YENİLENME RÜZGARI

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Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek
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