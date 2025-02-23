Malazgirt’ten İstanbul’a: Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek

MHP'nin paylaşımı (X)

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan çiçek aranjmanı, milli birlik ve kardeşliği simgeliyor.

1071 adet gül, 1453 karanfil ve 23 beyaz orkidenin yer aldığı bu özel armağan, Türk tarihinin önemli anlarını temsil ediyor: Güller, Malazgirt Zaferi'ni; karanfiller, İstanbul'un Fethi'ni; orkide sayısı ise AK Parti'nin 23 yıllık iktidarını simgeliyor. Türk Bayrağı çerçevesiyle ise birlik ve dayanışma vurgulanıyor.

Bahçeli'nin gönderdiği hediye, AK Parti tarafından "Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi" olarak nitelendirildi.