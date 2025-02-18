Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanlığı'na yapılan ihbar dilekçesi üzerine Maltepe Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön inceleme sonucunda Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2016, 2017 ve 2020 yıllarındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapılarak rekabetin kasıtlı olarak engellendiği tespit edildi.

ARAÇ KİRALAMA İHALESİNDE USULSÜZLÜK

Hazırlanan bilirkişi raporlarına göre "kendi malı olma" şartıyla ihalelerin rekabeti sınırlandırdığı ve rekabetin engellenerek kamunun zarara uğratıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde 4 farklı araç kiralama ihalesinde usulsüzlük kesinleştiği vurgulandı.