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Maltepe Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 18:20 Güncelleme: 18.02.2025 18:55
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Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Maltepe Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre aralarında eski belediye başkan yardımcısı Salih Kara ve belediye yetkililerin de bulunduğu 17 şüpheliden 5'i hakkında 'zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan ayrı ayrı 12 yıl 3 ay, diğer 12 şüpheli için ise 'kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan ayrı ayrı 7 yıla kadar hapis cezası' talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'na yapılan ihbar dilekçesi üzerine Maltepe Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye yetkilileri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön inceleme sonucunda Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2016, 2017 ve 2020 yıllarındaki bazı ihalelerde usulsüzlük yapılarak rekabetin kasıtlı olarak engellendiği tespit edildi.

ARAÇ KİRALAMA İHALESİNDE USULSÜZLÜK

Hazırlanan bilirkişi raporlarına göre "kendi malı olma" şartıyla ihalelerin rekabeti sınırlandırdığı ve rekabetin engellenerek kamunun zarara uğratıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde 4 farklı araç kiralama ihalesinde usulsüzlük kesinleştiği vurgulandı.

Maltepe Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiasıyla 17 şüpheli hakkında 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (AA) Maltepe Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiasıyla 17 şüpheli hakkında 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (AA)

AYRI AYRI 12 YIL 3 AY HAPİS İSTEMİ

Aralarında eski belediye başkan yardımcısı Salih Kara ve birçok belediye çalışanının da bulunduğu 5 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 12 şüpheliler için ise "kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma" suçundan ayrı ayrı 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu Maltepe Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu skandalı! İstenen ceza belli oldu
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