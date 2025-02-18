2028’de hedef yüzde 36,2’lik kadın istihdamı! Emine Erdoğan açıkladı

Emine Erdoğan (AA)

PARLAYAN YILDIZ OLDULAR



Konuşmasında Türk kadınının girişimci ruhunun köklerinin 13'üncü yüzyıla uzandığını belirten Emine Erdoğan, "Anadolu'da kadınlar, teşkilatlanmış, sosyal ve ekonomik hayata katılmış, dünya kadın tarihinin parlayan yıldızları olmuşlardır" dedi. Dünyanın değişim ve dönüşüm çağında olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yeni bir gelecek yazılıyor ve ülkeler, insanlığın ortak geleceğini tasarlamak için yarışıyorlar. Bu yarışta, kadınların, ekonomik kalkınmada önemli aktörler olduğu ülkeler, ipi göğüslüyorlar. Türkiye, kadınların her dönemde, sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiği, çok özel bir tarihe sahiptir" diye konuştu. Kadın istihdamını artık kadın liderliği ile birlikte düşünmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Kadın liderliğinin özünde girişimcilik vardır. Kadın girişimcilerimizin önündeki engelleri ne kadar kaldırırsak, bölgesel kalkınmada o kadar yol alırız. Bize düşen, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın tarihini yazarken, kalemimizi, bu bilgi ve birikimin mürekkebiyle doldurmaktır." Kadınların hak arayışlarında, vatan savunmasında, toplumsal yaraları sarmada hep ön saflarda yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Biz, kadınlarımızın nasıl emsalsiz bir güç olduğunun farkında olan ve bu gerçeğe hürmet eden bir ülkeyiz. Ekonomiden sanayiye, spordan sanata, siyasetten akademiye, geldiğimiz her noktada kadınlarımızın alın teri var" dedi.

İŞ-AİLE DENGESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Ne yazık ki, kadınların bazen iş ve aile sorumluluklarına yetişmek için çırpındıklarını görüyoruz. Bu durum, kadınlarda strese, kendine güvensizliğe, hiçbir şeye yetememe duygusuna, mutsuzluğa ve depresyona neden olabiliyor. Hayat kaliteleri düştüğü gibi, zihinsel ve manevi yorgunluk yaşıyorlar. Daha büyük ölçekte, aile ve toplum hayatı olumsuz etkileniyor. İş ve aile, kadınların, arasında seçim yapması gereken bir yol ayrımı olmamalı. Bu çatışmayı ortadan kaldıracak, aile hayatını muhafaza edecek uygulamaların sayısını mutlaka artırmalıyız" diye konuştu.