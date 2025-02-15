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Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 19:36
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Ege Denizi’nde şiddetli bir deprem daha!

AFAD, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD X paylaşımıAFAD X paylaşımı

DEPREM! Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-02-15

Saat:19:11:43 TSİ

Enlem:40.25306 N

Boylam:24.05194 E

Derinlik:7 km

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Ege Denizi’nde şiddetli bir deprem daha! Ege Denizi’nde şiddetli bir deprem daha! Ege Denizi’nde şiddetli bir deprem daha!
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