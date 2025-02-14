Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP açıklaması: Allah bu milleti CHP’den korudu

Başkan Erdoğan Asya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (AHABER)

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Başkan Erdoğan gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanım, biraz iç politikaya döneceğim. AK Parti'nin kongresine sayılı günler kaldı. Ankara'da "Parti yönetiminizle aynı zamanda acaba kabinede bir değişiklik olacak mı?" gibi konuşmalar, tartışmalar var. Siz hep bayrak yarışı dediniz buna. En çok merak edilen konu nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bir de bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak gibi bir yorum yapılıyor. Öyle mi efendim?" sorusunu yanıtladı.

Başkan Erdoğan, CHP'deki 'şaibeli kurultay' ile ilgili CHP'li isimlerin 3 maymunu oynadıklarını ifade ederken, "Bunlar ifade ettiğim gibi bizim sorunumuz değil. Bunlar tamamıyla yargının sorunu. Eğer ben bir siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı olarak bunları muhatap alırsam, benim gündemimi işgal ederse bu beni küçük düşürür. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Şunu açık net söyleyeyim ki bütün bunlar tamamıyla yargının konusudur. Bununla ilgili yargı nasıl bir tasarrufta bulunur, onu da vereceği kararla görürüz. Bunlar, CHP'nin yeni yönetimi ile eski yönetimi arasındaki kavganın yansımaları. Ancak oradaki çarpık ilişkiler ağı, siyaset kurumunun tümünü olumsuz etkiliyor. Meseleye dahil olan herkes CHP kurultayında neler yaşandığını biliyor. Ama "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek üç maymunu oynuyorlar. Halbuki gördüler, duydular, yaşadılar, biliyorlar. Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "şaibe yoktur" diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?" cevabını verdi.