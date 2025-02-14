Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP açıklaması: Allah bu milleti CHP'den korudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Asya turunun ardından gece saatlerinde yurda döndü. Başkan Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan adaylık krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP’li isimlerin dertlerinin hiçbir zaman millete hizmet olmadığını, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşgul olduklarını vurgularken, 'Allah bu milleti inanın CHP'den korudu' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Asya turunun dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuştu.
"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"
Başkan Erdoğan gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanım, biraz iç politikaya döneceğim. AK Parti'nin kongresine sayılı günler kaldı. Ankara'da "Parti yönetiminizle aynı zamanda acaba kabinede bir değişiklik olacak mı?" gibi konuşmalar, tartışmalar var. Siz hep bayrak yarışı dediniz buna. En çok merak edilen konu nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bir de bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak gibi bir yorum yapılıyor. Öyle mi efendim?" sorusunu yanıtladı.
Başkan Erdoğan, CHP'deki 'şaibeli kurultay' ile ilgili CHP'li isimlerin 3 maymunu oynadıklarını ifade ederken, "Bunlar ifade ettiğim gibi bizim sorunumuz değil. Bunlar tamamıyla yargının sorunu. Eğer ben bir siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı olarak bunları muhatap alırsam, benim gündemimi işgal ederse bu beni küçük düşürür. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Şunu açık net söyleyeyim ki bütün bunlar tamamıyla yargının konusudur. Bununla ilgili yargı nasıl bir tasarrufta bulunur, onu da vereceği kararla görürüz. Bunlar, CHP'nin yeni yönetimi ile eski yönetimi arasındaki kavganın yansımaları. Ancak oradaki çarpık ilişkiler ağı, siyaset kurumunun tümünü olumsuz etkiliyor. Meseleye dahil olan herkes CHP kurultayında neler yaşandığını biliyor. Ama "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek üç maymunu oynuyorlar. Halbuki gördüler, duydular, yaşadılar, biliyorlar. Konu, yargıya da intikal etti. İddiaların yargı tarafından araştırılması sonucu, birçok gerçeğin ortaya çıkması muhtemel. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "şaibe yoktur" diyemiyor. Sadece mevcut CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini söylüyor. CHP yönetimi ise iplikleri pazara çıkmasın diye konuya hiç temas etmiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?" cevabını verdi.
Başkan Erdoğan ayrıca bir gazetecinin "CHP'de de Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için oldukça hararetli bir süreç işliyor. Hafta sonu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldiler, bir toplantı yaptılar ve sonrasında da bir birlik mesajı vermek üzere üç ismin içerisinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştılar. Bu noktada Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında adaylık yarışını, kıyasıya rekabeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum CHP'de bir bölünmeyle mi sonuçlanır yoksa ana muhalefet tek lider adayı arkasında buluşur mu? Yine buna ek olarak, CHP lideri Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. "Eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse bu bir sonraki seçim Erdoğan için referandum haline gelir" dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu da yanıtladı.
Başkan Erdoğan, CHP'li isimlerin dertlerinin hiçbir zaman millete hizmet olmadığını, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşgul olduklarını vurgularken, "Allah bu milleti inanın CHP'den korudu" dedi.
Erdoğan ayrıca, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın birbirlerini yemeye başladıklarını belirtirken "Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur, bunların takibini yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse, yargı bunun değerlendirmesini yapar, cezasını verir. Kaldı ki Tayyip Erdoğan, zaten belediye başkanı iken bu konuda malum 10 ay bir cezaya çarptırılmış ve 4 ay 10 gün cezaevinde yatmış bir belediye başkanıdır. Sayın Genel Başkanın bunu örnek göstererek konuyu ifade etmesi doğru bir şey değil. Demek ki, bu işlerden hakikaten çırak çıkacak. CHP'li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Biz yatırımlarımıza bakıyoruz. Bütün bunlarla beraber partimizin bünyesindeki o diri yapıyı aynı şekilde devam ettirmeye bakıyoruz. Şu anda da arkadaşlarımdan memnunum. Hepsi görevinin başındadır. Parlamentodaki birliklerini, beraberliklerini korumak suretiyle de yola devam ediyorlar. Hatırlayın, meşhur hançer olayının hemen öncesinde CHP içinde kaynayan kazanı anlattığımızda bunlar ne demişlerdi? Tamamen birlik içerisinde olduklarını asla aralarında bir ayrılığın olmadığını söylemişlerdi. Peki, sonra ne oldu? Gizli zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtına hançeri kim saplayacak, onun planlarını yaptılar. Hatırlayın, ülkenin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri, karşımıza çıkarttıkları kişiyi, birkaç ay içinde yetersiz dahi ilan ettiler. Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bu onların sorunu. Yeni zoom zirveleri yapılıyor mu, kulislerde hangi fısıltılar yankılanıyor ve bu konuda da kim, kimi nasıl vuracak, ben bunları bilemem. Böyle bir derdim de yok. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller. Allah bu milleti inanın CHP'den korudu. Ya bunlar yerel yönetimlerin bazılarında iş başına geldikleri gibi ülkenin başına gelseydiler halimiz nice olurdu? Ana muhalefetin masa kurmaya ne kadar meraklı olduğunu geçen seçimlerde gördük. Şimdi de belediye başkanlarıyla kendi içlerinde üçlü masa kurdular. Bakalım onun sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı. Vatandaşım, bu kişilerin yönettiği belediyelerin durumuna bakarak Türkiye'yi yönetemeyecekleri kararını süratle verecektir. Daha kendi gündemlerine karar veremeyenlerin, dünya gündemini okuyarak Türkiye'nin çıkarlarını korumasını beklemek yanlış olur. Bizim seçim diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, "seçimde seçim, seçimde seçim" diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. AK Parti Teşkilatı, Genel Başkanı ve adayı ile yarın seçim olacak gibi hazırlık yapıyor. Bunu gündemde bulundurmak, kaşımak kesinlikle bizim planımızda, programımızda yok. Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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