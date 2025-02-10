Sabiha Gökçen'de kar alarmı! Ajet'ten uyarı: Seferler iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10'u iptal edildi. Söz konusu duruma ilişkin A Jet'ten yapılan açıklamada AJet, İstanbul'da salı ve çarşamba günleri bazı seferlerin iptal edildiği ve bu tarihlerde uçuşu olan yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların bazıları iptal edildi.
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFER İPTALLERİ
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.
A JET'TEN YOLCULARA UYARI: KONTROL EDİN
AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların azaltılması kararına istinaden, 11 ve 12 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Bu tarihlerde uçuşu olan yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, "Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.