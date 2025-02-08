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Edirne'de 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 08:29 Güncelleme: 08.02.2025 09:08
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Edirne’de 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen Gürz-45 operasyonuyla terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristlerin yakalandığını bildirdi.

GRİ KATEGORİDE ARANAN 2 PKK'LI YAKALANDI!

Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan Bülent Taşer'in, 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent TaşerSerhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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