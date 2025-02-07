Vicdan sızlatan uygulamaya son! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor | Üç-beş yıl yatıp çıkamayacaklar

Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.