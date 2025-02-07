Vicdan sızlatan uygulamaya son! Haksız tahrik indirimi yeniden düzenleniyor | Üç-beş yıl yatıp çıkamayacaklar
AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. Birçok cinayet ve suç için uygulanan haksız tahrik indirimiyle ilgili yargı paketine bir madde eklenmesi gündemde. Benzer suçları işleyenler üç-beş yıl yatıp çıkamayacak.
Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.
HAKSIZ TAHRİK İNDİMİ KAMUOYUNDA ADETA İNFİAL YARATTI
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.
UZUN SÜRE CEZAEVİNDE KALACAKLAR!
Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından çalışmaları devam eden yargı paketi kapsamında haksız tahrik uygulaması da gündeme geldi. Paket yasalaştığında suçlu haksız tahrikten yararlansa bile daha uzun süre cezaevinde kacak.
YENİ MADDE
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi "Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir" hükmünü içeriyor.
Yargı paketinde yer alacak düzenlemeye göre ise müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınır da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise alt sınır 18 yıldan 22 yıla, üst sınır 24 yıldan 30 yıla yükseltilecek. Böylece cezaevinde kalma süreleri artmış olacak.
İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALKIYOR
Yargı paketi kapsamında kamu vicdanını yaralayan iyi hal uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Haksız tahrik indirimine ile ilgili yapılacak düzenleme ile cezalar uyumlu hale de gelmiş olacak.