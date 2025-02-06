Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti!

Kocaeli Belediyesi'nden Beyaz'a akülü tekerlekli sandalye desteği / DHA

"ONLARIN HAKKI ÖDENMEZ"

Depremin kardeşlik bilincini pekiştirdiğini söyleyen Zülayha Beyaz, "Kocaeli İtfaiyesi'nden Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. 'Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz' sesini ömür boyu unutamam. Beni enkazdan çıkarmadan bırakmadılar. Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım. Hatay yıkılmadı küllerinden doğdu. Biliyorum ki bizimle birlikte ağlayanlar, bizimle birlikte ayağa kalktı. Başta Tahir Büyükakın olmak üzere Kocaeli ekibi bize ellerini değil yüreğini açtı. O gün kurtarma ekibine 'siz beni kurtarın enkazdan çıkartın, bende size ellerimle kahve yapacağım' dedim. Kahveyi içtik, afiyet olsun. Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez. Ben hayatı Kocaeli kahramanlarından yeniden öğrendim. Bize güven seni bırakmayacağız dediler ve sözlerini tuttular" ifadelerini kullandı.