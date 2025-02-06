06 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti!

Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 14:30
ABONE OL
Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'te enkaz altında kalan ve 5 gün boyunca bekleyen Züleyha Beyaz, Kocaeli İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında kendisini enkazdan çıkarmaya çalışan itfaiyeciler İsmail Mutlu (49) ve Serdar Bayar ‘a (48) kahve sözü veren Beyaz, bu sözünü depremin 2’nci yıl dönümünde gerçekleştirdi.

Misafirliğe gittiği evde depreme yakalanan ve beş gün boyunca kurtarılmayı bekleyen 49 yaşındaki Züleyha Beyaz, kendisini 15 saatlik çalışmanın ardından enkaz altından çıkaran itfaiyecilere kahve sözü verdi. Depremin 2. yılında sözünü tutan Beyaz, evini ziyaret eden itfaiyecilerle kahve içti.

Enkaz altından kurtarılan depremzede kendisini kurtaran itfaiyecilere kahve sözü verdi / DHAEnkaz altından kurtarılan depremzede kendisini kurtaran itfaiyecilere kahve sözü verdi / DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşandı, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Züleyha Beyaz, Cebrail Mahallesi'nde misafirlik için gittiği kardeşinin evinde depreme yakalandı. 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen ve 15 saatlik çalışmada tavan ile zemin arasında sıkışan Beyaz, arama kurtarma çalışmalarına desteğe gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından enkazdan çıkarıldı. Depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğenini yitiren Züleyha Beyaz, sol bacağını da kaybetti.

Kocaeli İtfaiyesi depremzedeyi evinde ziyaret etti / DHAKocaeli İtfaiyesi depremzedeyi evinde ziyaret etti / DHA

VERDİĞİ KAYVE SÖZÜNÜ TUTTU

Kurtarma çalışmaları sırasında Züleyha Beyaz, enkazdan çıkarılması halinde kurtarma çalışmasını gerçekleştiren İsmail Mutlu ve Serdar Bayar'a kahve yapacağının sözünü verdi. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümünde, itfaiye teşkilatından emekli olan İsmail Mutlu ve Serdar Bayar, Hatay'ın Antakya ilçesinde Züleyha Beyaz'ı evinde ziyaret etti.

Züleyha Beyaz 15 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı / DHAZüleyha Beyaz 15 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı / DHA

BEYAZ'A AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın cep telefonu aracılığıyla Züleyha Beyaz ile görüşme gerçekleştirdi. İyi dileklerini ileten Büyükakın, Züleyha Beyaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getireceğini belirtti.

Kocaeli Belediyesi'nden Beyaz'a akülü tekerlekli sandalye desteği / DHAKocaeli Belediyesi'nden Beyaz'a akülü tekerlekli sandalye desteği / DHA

"ONLARIN HAKKI ÖDENMEZ"

Depremin kardeşlik bilincini pekiştirdiğini söyleyen Zülayha Beyaz, "Kocaeli İtfaiyesi'nden Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez. Ömür boyu kahve de yapsam haklarını ödeyemem. Sesleri hiç unutamıyorum. 'Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz' sesini ömür boyu unutamam. Beni enkazdan çıkarmadan bırakmadılar. Onlar beni karanlıkta bırakmadı bende onları yüreğimde ölene kadar bırakmayacağım. Hatay yıkılmadı küllerinden doğdu. Biliyorum ki bizimle birlikte ağlayanlar, bizimle birlikte ayağa kalktı. Başta Tahir Büyükakın olmak üzere Kocaeli ekibi bize ellerini değil yüreğini açtı. O gün kurtarma ekibine 'siz beni kurtarın enkazdan çıkartın, bende size ellerimle kahve yapacağım' dedim. Kahveyi içtik, afiyet olsun. Beni enkazda bırakmadılar bugün sofrada kahramanlarım var. Kahramanlarımın emeği ne kahve ne yemek ile ödenmez. Ben hayatı Kocaeli kahramanlarından yeniden öğrendim. Bize güven seni bırakmayacağız dediler ve sözlerini tuttular" ifadelerini kullandı.

Kendisini kurtaran itfaiyecilerle kahve içti / DHAKendisini kurtaran itfaiyecilerle kahve içti / DHA

Kendisini kurtaran itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi / DHAKendisini kurtaran itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi / DHABeyaz ziyarete gelen itfaiyecilerle sohbet etti / DHABeyaz ziyarete gelen itfaiyecilerle sohbet etti / DHA

Ampute fizyoterapistin örnek alınacak azmiAmpute fizyoterapistin örnek alınacak azmi AMPUTE FİZYOTERAPİSTİN ÖRNEK ALINACAK AZMİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti! Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti! Enkaz altında söz vermişti: İtfayecilerle kahve içti!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör