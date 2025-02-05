05 Şubat 2025, Çarşamba
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Asrın felaketinde uzuvlarını kaybetti: Hastalarına yeniden şifa oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 13:00
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Asrın felaketinde uzuvlarını kaybetti: Hastalarına yeniden şifa oluyor

6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde yıkılan 7 katlı binanın kolonları altında kalan depremzede Zeynep Büyükardıç, sağ kolu ve bacağını kaybetti. Genç kadın protezle yeniden hayata tutundu ve mesleği olan fizyoteraspistliğe geri döndü. Gaziantep'teki bir tedavi merkezinde kendi gibi depremzedelere sağlık hizmeti vererek vatandaşlara şifa oluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde 7 katlı bir binada enkaz altında kalan Zeynep Büyükardıç, kolonun altında sıkışarak sağ kolu ve bacağını kaybetti. Depremzede başına gelenlerin ardından asla pes etmedi ve proteziyle mesleğine geri döndü.

Fizyoterapist genç kadın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ampute olan engelli vatandaşlara, protez ve fiziksel tedavi hizmeti veren bir merkezde yardımcı olarak mesleğini uzuvlarını kaybetmesine rağmen devam ettiriyor.

Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti yeniden mesleğine dönerek hastalarına bakmaya başladı. Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti yeniden mesleğine dönerek hastalarına bakmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN İLK AMPUTE FİZYOTERAPİSTİ

Geçirdiği kazanın ardından proteziyle durmadan çalışan Büyükardıç, azmi sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına yaparak ilk ampute fizyoterapist oldu. Şimdi ise kendisiyle aynı kaderi yaşayan başka depremzedeleri tedavi ediyor.

Kendisini ayağa kaldıran şeyin mesleğine olan aşkı olduğunu belirten Büyükardıç, "Mesleğimi çok seviyorum. Benim enkaz altında ilk sorduğum soru 'Mesleğimi yapabilecek miyim' olmuştu. Çünkü kolumun gittiğini biliyordum. Bu zor sürecin ardından yeniden mesleğime dönmem bana çok iyi geldi. Mesleğimi hala icra edebilmek beni motive ediyor. Enkaz altındayken de bunun farkındaydım; beni kurtaracak tek şey mesleğime devam etmekti" diye konuştu.

Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç azmi sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına halledebiliyor. Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç azmi sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına halledebiliyor.

HAYATA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM

Deprem öncesi engelli çocuklarla çalıştığını belirten Büyükardıç, "Seans sırasındaki konuşmalarımda hep şunu söylerdim: 'Hepimiz engelli adayıyız.' Aslında buna gerçekten inanarak söylemiştim. Kimse bunun bir gün başına geleceğini bilmiyor. 'Gelmez' diye düşünüyorsunuz ama gelebiliyormuş. Bunu söyleyip de bunu yaşamak gerçekten çok acı bir şey. Biz depremzedeyiz, biz ampute olduk ama bizim hayata geri dönmemiz lazım. Ben hayatıma döndüm, hastalarım da hayatına dönmeli ve bir şekilde protezle yeniden işe başlamalılar, hayatlarına devam etmeliler, şu an bunu aşılamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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Asrın felaketinde uzuvlarını kaybetti: Hastalarına yeniden şifa oluyor Asrın felaketinde uzuvlarını kaybetti: Hastalarına yeniden şifa oluyor Asrın felaketinde uzuvlarını kaybetti: Hastalarına yeniden şifa oluyor
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