Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç azmi sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına halledebiliyor.

HAYATA GERİ DÖNMEMİZ LAZIM

Deprem öncesi engelli çocuklarla çalıştığını belirten Büyükardıç, "Seans sırasındaki konuşmalarımda hep şunu söylerdim: 'Hepimiz engelli adayıyız.' Aslında buna gerçekten inanarak söylemiştim. Kimse bunun bir gün başına geleceğini bilmiyor. 'Gelmez' diye düşünüyorsunuz ama gelebiliyormuş. Bunu söyleyip de bunu yaşamak gerçekten çok acı bir şey. Biz depremzedeyiz, biz ampute olduk ama bizim hayata geri dönmemiz lazım. Ben hayatıma döndüm, hastalarım da hayatına dönmeli ve bir şekilde protezle yeniden işe başlamalılar, hayatlarına devam etmeliler, şu an bunu aşılamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.